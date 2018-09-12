2018-09-12T09:42:40+03:00
Политика

Белоусов: система надзора позволяет жуликам чувствовать себя комфортно

Об этом помощник президента РФ заявил в ходе Восточного экономического форума
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Помощник президента РФ Андрей БелоусовПомощник президента РФ Андрей БелоусовФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что система надзора в России в настоящее время позволяет жуликам чувствовать себя комфортно.

"Контрольно-надзорная деятельность. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно", — сказал Белоусов в ходе Восточного экономического форума.

Он отметил, что контрольные органы зарегулированы таким образом, что проверяют тех, кто работает "в белую". Обсуждая условия ведения бизнеса в субъектах России, помощник президента сообщил приоритетные направления, по которым надо настроить работу, среди которых — проверки предпринимательства.

"Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве. Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять", — добавил Белоусов, передает РИА Новости.

С 11 по 13 сентября проходит четвертый Восточный экономический форум на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Минкосвязи заявили, что не собираются ужесточать наказание за фейковые новости
Путин предложил заключить мирный договор с Японией в течение года
Шойгу прибыл в район проведения учений «Восток-2018» в Забайкалье
В Минприроды назвали самые замусоренные регионы страны
Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграции
Орешкин рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля
Лавров: Выборная система в США дала сбой
Путин выразил удовлетворение поступательным развитием отношений с Монголией
Лавров: Отношения России и США «отравлены»
Погода в Москве 12 сентября: Облачно, местами умеренный дождь
Умерла британская актриса Фенелла Филдинг
Украина сообщила о переброске войск к Азовскому морю
Новак: Россия и Китай согласуют поставки газа по западному маршруту
Испания забила Хорватии шесть безответных мячей в матче Лиги наций
В Италии монахиня попала в ДТП, пытаясь объехать черного кота
«Роскосмос» подозревает астронавтов США в порче российского корабля
Первую аудиозапись Дэвида Боуи продали за $51 тысячу
Бинбанк сообщил о проблемах при использовании платежных карт
Глава Пентагона не верит в возможность создания военного альянса России и Китая
Пашинян дал два часа на обыски и рейды у олигархов
Минтранс поддерживает идею создания российского лоукостера
США не допускают российский самолет к полетам в рамках Договора об отрытом небе
ФАС признала рекламу Durex недостоверной
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду
Отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос в 2,8 раз
Госдеп: США не считают Россию ответственной за «акустические атаки» на Кубе