Белоусов: система надзора позволяет жуликам чувствовать себя комфортно

СЕГОДНЯ 09:42 2018-09-12T09:42:40+03:00

Об этом помощник президента РФ заявил в ходе Восточного экономического форума

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Помощник президента РФ Андрей Белоусов заявил, что система надзора в России в настоящее время позволяет жуликам чувствовать себя комфортно.

"Контрольно-надзорная деятельность. Классную систему мы создали, при которой жулики и преступники чувствуют себя комфортно", — сказал Белоусов в ходе Восточного экономического форума.

Он отметил, что контрольные органы зарегулированы таким образом, что проверяют тех, кто работает "в белую". Обсуждая условия ведения бизнеса в субъектах России, помощник президента сообщил приоритетные направления, по которым надо настроить работу, среди которых — проверки предпринимательства.

"Им же надо кого-то контролировать. Кого? Естественно, того, кто работает "в белую" и нормально себя чувствует. Значит, что-то не так в Датском королевстве. Мы, с моей точки зрения, очень зарегулировали контрольно-надзорные органы, они боятся голову уже поднять", — добавил Белоусов, передает РИА Новости.

С 11 по 13 сентября проходит четвертый Восточный экономический форум на площадке Дальневосточного федерального университета на острове Русский.