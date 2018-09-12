Шойгу прибыл в район проведения учений «Восток-2018» в Забайкалье

СЕГОДНЯ 09:48 2018-09-12T09:48:25+03:00

Глава российского оборонного ведомства проинспектирует работу штабов, а также заслушает доклады командования Восточного и Центрального военных округов

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Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Забайкальский край, где проходит один из этапов масштабных военных учений «Восток-2108». Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

«Глава военного ведомства проинспектирует действия штабов на одном из полигонов, а также заслушает доклады руководящего состава Восточного и Центрального военные округов, а также главнокомандующих и командующих видами и родами войск о ходе маневров», - говорится в сообщении Минобороны.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в учениях примут участие подразделения из Китая и Монголии.