Орешкин: Минэкономразвития ожидает замедления экономического роста в первом квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 10:08 2018-09-12T10:13:38+03:00

Во второй половине этого года показатели экономического роста едва ли превысят 1,9%

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Минэкономразвития ожидает существенного замедления роста российской экономики в первом квартале следующего года. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы особенно ждем в первом квартале следующего года замедления», - отметил Орешкин, уточнив, что рост экономики может замедлиться до 1% от ВВП или даже ниже.

В то же время Минэкономразвития не ожидает «больших положительных сюрпризов» и до конца текущего года. По словам министра, в III-IV кварталах 2018 года рост едва ли превысит 1,9% от ВВП.

«Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», - добавил Орешкин.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что потенциальные американские санкции в отношении российского суверенного долга и банковской системы не смогут оказать существенное влияние на экономику страны, если Министерство финансов обеспечит программу заимствований. Однако правительство прорабатывает стресс-сценарии и для этого случая.

«Мы все оценки делаем, они носят непубличный характер. Во многом они используются для того, чтобы разрабатывать пакеты мер, которые будут применяться в той или иной ситуации», - заключил Орешкин.

Ранее министр экономического развития рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля и прогнозах курса национальной валюты в более отдаленной перспективе.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного университета на острове Русский 11-13 сентября.