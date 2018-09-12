Орешкин: Минэкономразвития ожидает замедления экономического роста в первом квартале 2019 года
Минэкономразвития ожидает существенного замедления роста российской экономики в первом квартале следующего года. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.
«Мы особенно ждем в первом квартале следующего года замедления», - отметил Орешкин, уточнив, что рост экономики может замедлиться до 1% от ВВП или даже ниже.
В то же время Минэкономразвития не ожидает «больших положительных сюрпризов» и до конца текущего года. По словам министра, в III-IV кварталах 2018 года рост едва ли превысит 1,9% от ВВП.
«Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», - добавил Орешкин.
При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что потенциальные американские санкции в отношении российского суверенного долга и банковской системы не смогут оказать существенное влияние на экономику страны, если Министерство финансов обеспечит программу заимствований. Однако правительство прорабатывает стресс-сценарии и для этого случая.
«Мы все оценки делаем, они носят непубличный характер. Во многом они используются для того, чтобы разрабатывать пакеты мер, которые будут применяться в той или иной ситуации», - заключил Орешкин.
Ранее министр экономического развития рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля и прогнозах курса национальной валюты в более отдаленной перспективе.
Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного университета на острове Русский 11-13 сентября.