2018-09-12T10:13:38+03:00
Экономика

Орешкин: Минэкономразвития ожидает замедления экономического роста в первом квартале 2019 года

Во второй половине этого года показатели экономического роста едва ли превысят 1,9%
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Максим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАССМаксим Орешкин. ФОТО Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
Изменить размер текста:

Минэкономразвития ожидает существенного замедления роста российской экономики в первом квартале следующего года. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, общаясь с журналистами в кулуарах Восточного экономического форума.

«Мы особенно ждем в первом квартале следующего года замедления», - отметил Орешкин, уточнив, что рост экономики может замедлиться до 1% от ВВП или даже ниже.

В то же время Минэкономразвития не ожидает «больших положительных сюрпризов» и до конца текущего года. По словам министра, в III-IV кварталах 2018 года рост едва ли превысит 1,9% от ВВП.

«Это связано с возросшей неопределенностью, с ростом волатильности на финансовых рынках. Все это, конечно же, не тот фон, при котором рост может очень серьезно ускориться», - добавил Орешкин.

При этом глава Минэкономразвития подчеркнул, что потенциальные американские санкции в отношении российского суверенного долга и банковской системы не смогут оказать существенное влияние на экономику страны, если Министерство финансов обеспечит программу заимствований. Однако правительство прорабатывает стресс-сценарии и для этого случая.

«Мы все оценки делаем, они носят непубличный характер. Во многом они используются для того, чтобы разрабатывать пакеты мер, которые будут применяться в той или иной ситуации», - заключил Орешкин.

Ранее министр экономического развития рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля и прогнозах курса национальной валюты в более отдаленной перспективе.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного университета на острове Русский 11-13 сентября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МИД Японии ответил на предложение Путина заключить мирный договор в течение года
Путин отметил развитие программы «Дальневосточный гектар»
В Минкомсвязи заявили, что не собираются ужесточать наказание за фейковые новости
Шойгу прибыл в район проведения учений «Восток-2018» в Забайкалье
Белоусов: система надзора позволяет жуликам чувствовать себя комфортно
В Минприроды назвали самые замусоренные регионы страны
Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграции
Орешкин рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля
Лавров: Выборная система в США дала сбой
Путин выразил удовлетворение поступательным развитием отношений с Монголией
Лавров: Отношения России и США «отравлены»
Погода в Москве 12 сентября: Облачно, местами умеренный дождь
Умерла британская актриса Фенелла Филдинг
Украина сообщила о переброске войск к Азовскому морю
Новак: Россия и Китай согласуют поставки газа по западному маршруту
Испания забила Хорватии шесть безответных мячей в матче Лиги наций
В Италии монахиня попала в ДТП, пытаясь объехать черного кота
«Роскосмос» подозревает астронавтов США в порче российского корабля
Первую аудиозапись Дэвида Боуи продали за $51 тысячу
Бинбанк сообщил о проблемах при использовании платежных карт
Глава Пентагона не верит в возможность создания военного альянса России и Китая
Пашинян дал два часа на обыски и рейды у олигархов
Минтранс поддерживает идею создания российского лоукостера
США не допускают российский самолет к полетам в рамках Договора об отрытом небе
ФАС признала рекламу Durex недостоверной
Трамп подпишет указ о санкциях за вмешательство в выборы в среду
Отток капитала из России в январе-августе 2018 года вырос в 2,8 раз
Госдеп: США не считают Россию ответственной за «акустические атаки» на Кубе