Путин отметил развитие программы «Дальневосточный гектар»
Программа по предоставлению российским гражданам земли на Дальнем Востоке поэтапно развивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что эти мероприятия принесут региону пользу.
«Работа в целом налаживается, как вы знаете, мы приняли решение, чтобы не только для дальневосточников можно было получать этот гектар, но и людям из других регионов. В общем, эта работа развивается, и уверен, принесет очень хорошие плоды для Дальнего Востока», - отметил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
По словам Путина, так называемый «дальневосточный гектар» получили уже 122 тысячи человек, которые используют землю для сельского хозяйства, гостиничного и туристического бизнеса.
«Есть, конечно, вопросы, особенно на первоначальном этапе они возникали, связанные с административным сопровождением этих решений, с выделением конкретных участков, таких, которыми можно воспользоваться, чтобы они были не только на бумаге», - добавил президент, подчеркнув, что несмотря на первоначальные сложности программа работает и развивается.
Напомним, программа «Дальневосточный гектар» позволяет гражданину РФ бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке. При этом в течение первого года необходимо определиться с типом хозяйствования на участке, а через три года — отчитаться об освоении земли. После пяти лет безвозмездного пользования гектар можно оформить в собственность или длительную аренду.