2018-09-12T10:30:54+03:00
ВЭФ-2018

Путин отметил развитие программы «Дальневосточный гектар»

По словам президента, землю в регионе получили уже 122 тысячи человек
Денис СУХОВ
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Фото: minvr.ruФото: minvr.ru
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Программа по предоставлению российским гражданам земли на Дальнем Востоке поэтапно развивается. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выразив уверенность, что эти мероприятия принесут региону пользу.

«Работа в целом налаживается, как вы знаете, мы приняли решение, чтобы не только для дальневосточников можно было получать этот гектар, но и людям из других регионов. В общем, эта работа развивается, и уверен, принесет очень хорошие плоды для Дальнего Востока», - отметил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

По словам Путина, так называемый «дальневосточный гектар» получили уже 122 тысячи человек, которые используют землю для сельского хозяйства, гостиничного и туристического бизнеса.

«Есть, конечно, вопросы, особенно на первоначальном этапе они возникали, связанные с административным сопровождением этих решений, с выделением конкретных участков, таких, которыми можно воспользоваться, чтобы они были не только на бумаге», - добавил президент, подчеркнув, что несмотря на первоначальные сложности программа работает и развивается.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар» позволяет гражданину РФ бесплатно получить гектар земли на Дальнем Востоке. При этом в течение первого года необходимо определиться с типом хозяйствования на участке, а через три года — отчитаться об освоении земли. После пяти лет безвозмездного пользования гектар можно оформить в собственность или длительную аренду.

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