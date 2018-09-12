2018-09-12T11:22:05+03:00
В мире

WSJ: Пентагон намерен расширить военное присутствие в Греции на фоне покупки Турцией российских С-400

Отмечается, что благоприятный климат и расположенные в Греции базы НАТО позволяют круглогодично проводить военно-воздушные учения
Денис СУХОВ
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Пентагон намерен расширить военное присутствие в Греции на фоне покупки Турцией российских С-400Пентагон намерен расширить военное присутствие в Греции на фоне покупки Турцией российских С-400Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Командование ВС США ведет переговоры о значительном расширении военного присутствия в Греции на фоне обострившихся противоречий с Турцией.

Об этом со ссылкой на американских должностных лиц сообщает газета The Wall Street Journal. Собеседники издания отметили, что Пентагон планирует более активно использовать военно-воздушные и военно-морские базы на территории Греции, для чего существуют как географические, так и политические причины.

В частности, отношения США и Греции находятся на высоком уровне, в то время как обе страны имеют ряд взаимных претензий к Турции. И если для Афин напряженные отношения с соседом и партнером по НАТО уже стали частью традиции, то Вашингтон обеспокоен планами Анкары приобрести российские комплексы ПВО С-400 на фоне общего охлаждения отношений.

Кроме того, благоприятные климатические условия и развития инфраструктура баз НАТО позволяют проводить в Греции круглогодичные военно-воздушные учения, так что временное размещение войск в этой стране выглядит для Вашингтона весьма привлекательно. Соответствующие переговоры ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти.

В то же время размещение американского контингента в Греции не планируется на постоянной основе, а сам данный шаг не рассматривается США как замена или возмещение турецкой авиабазы Инджирлик, уверяют источники газеты.

Напомним, о переговорах между Анкарой и Москвой о поставках Турции российских комплексов С-400 стало известно в ноябре 2016 года. В сентябре 2017 года факт заключения сделки подтвердили обе стороны, в связи с чем крайнюю неудовлетворенность соглашением выразил Вашингтон.

В частности США пригрозили свернуть сотрудничество с Турцией по программе истребителей пятого поколения F-35 в случае, если контракт на поставку С-400 не будет расторгнут.

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