2018-09-12T11:29:39+03:00
Происшествия

В столичном МВД опровергли информацию о захвате заложников на северо-западе Москвы

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что неизвестный взял нескольких заложников в отделении Сбербанка
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В МВД опровергли сообщения о захвате заложников в МосквеВ МВД опровергли сообщения о захвате заложников в МосквеФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В пресс-службе столичного МВД поровергли информацию о захвате заложников на северо-западе Мосвы.

"Не соответствует (действительности), мы опровергаем данную информацию", - заявилиРадио "Комсмольская правда" в пресс-службе МВД Москвы в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о захвате заложников на северо-западе столицы.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в среду, 12 сентября, на север-западе Москвы неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка.

Отмечалось, что инцидет произошел в районе Тушино. Якобы утром неизвестный взял нескольких заложников в отделении банка. Сообщалось, что на место происшествия прибыли представители полиции и сотрудники Росгвардии. Позже появились данные, что эта ситуация могла быть учениями правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2016 года разорившийся бизнесмен Арам Петросян вошел в здание одного из банков на Большой Никитской улице в Москве и попытался захватить заложников, угрожая муляжом бомбы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Трамп ожидает, что ураган "Флоренс" будет самым мощным за десятилетия
На дне Тихого океана обнаружены новые виды рыб
Опрос: Холостых мужчин в России вдвое больше, чем незамужних женщин
WSJ: Пентагон намерен расширить военное присутствие в Греции на фоне покупки Турцией российских С-400
МИД Японии ответил на предложение Путина заключить мирный договор в течение года
Путин отметил развитие программы «Дальневосточный гектар»
Орешкин: Минэкономразвития ожидает замедления экономического роста в первом квартале 2019 года
В Минкомсвязи заявили, что не собираются ужесточать наказание за фейковые новости
Шойгу прибыл в район проведения учений «Восток-2018» в Забайкалье
Белоусов: система надзора позволяет жуликам чувствовать себя комфортно
В Минприроды назвали самые замусоренные регионы страны
Путин: Россия намерена создать на Дальнем Востоке мощный центр международного сотрудничества и интеграции
Орешкин рассказал о краткосрочных причинах ослабления рубля