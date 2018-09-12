В столичном МВД опровергли информацию о захвате заложников на северо-западе Москвы

СЕГОДНЯ 11:29 2018-09-12T11:29:39+03:00

В МВД опровергли сообщения о захвате заложников в Москве Фото: "КП" Архив

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что неизвестный взял нескольких заложников в отделении Сбербанка

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В пресс-службе столичного МВД поровергли информацию о захвате заложников на северо-западе Мосвы.

"Не соответствует (действительности), мы опровергаем данную информацию", - заявилиРадио "Комсмольская правда" в пресс-службе МВД Москвы в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о захвате заложников на северо-западе столицы.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что в среду, 12 сентября, на север-западе Москвы неизвестный захватил заложников в отделении Сбербанка.

Отмечалось, что инцидет произошел в районе Тушино. Якобы утром неизвестный взял нескольких заложников в отделении банка. Сообщалось, что на место происшествия прибыли представители полиции и сотрудники Росгвардии. Позже появились данные, что эта ситуация могла быть учениями правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в августе 2016 года разорившийся бизнесмен Арам Петросян вошел в здание одного из банков на Большой Никитской улице в Москве и попытался захватить заложников, угрожая муляжом бомбы.