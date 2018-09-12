2018-09-12T11:59:04+03:00
Наука

На дне Тихого океана обнаружены новые виды рыб

Они обитают на глубине 6-8 километров
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Эти существа отлично приспособлены к таким суровым условиям и не боятся хищниковЭти существа отлично приспособлены к таким суровым условиям и не боятся хищниковФото: REUTERS
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Международная группа ученых обнаружила на дне Перуанской впадины разновидности рыб, с которыми ранее наука не сталкивалась. Эти разновидности морских жителей обитают на глубине от шести до восьми километров.

Сообщается, что специалисты выявили новую разновидность морских слизней. Эти существа отлично приспособлены к таким суровым условиям и не боятся хищников. При этом поднять слизня на поверхность для дальнейшего изучения у ученых пока не вышло. Дело в том, что при смене давления и прочих условий, их хрупкое полупрозрачное тело может разрушиться, передает сайт телеканала «Звезда».

«Как показывают съемки, на дне впадины много беспозвоночных, которыми питаются липаровые (морские слизни), поэтому они там процветают», — приводит слова морского биолога из Университета Ньюкасла доктора Томаса Линли телеканал «360».

Доктор Линли добавил, что эти рыбы получили название «Атакамские морские слизни», ученые разделили из на три категории по оттенкам: розовый, голубой и фиолетовый.

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