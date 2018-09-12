2018-09-12T12:15:30+03:00
ВЭФ-2018

Путин предложил создать центр цифрового развития и технопарк на острове Русский

По словам главы государства, на площадке Дальневосточного федерального университета должен быть создан крупный научно-образовательный комплекс мирового уровня
Денис СУХОВ
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Путин предложил создать центр цифрового развития и технопарк на острове РусскийПутин предложил создать центр цифрового развития и технопарк на острове Русский
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Президент РФ Владимир Путин предложил создать на платформе Дальневосточного федерального университета на острове Русский крупный научно-образовательный центр мирового уровня.

«Мы с вами собрались на острове Русский, на площадке дальневосточного федерального университета. Намерены создавать здесь крупный научно-образовательный центр мирового уровня и дальше, в том числе, речь идет о строительстве технопарка», - заявил глава государства, выступая на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

В частности, президент поделился планами создания на острове Русский центра цифрового развития по таким направлениям, как кибербезопасность, разработка программного обеспечения и работа с «большими данными».

Кроме того, российски лидер счел правильным, чтобы ведущие компании и корпорации, реализующие проекты на Дальнем Востоке - «Роснефть», «Газпром», «Росатом», «Роскосмос», предприятия авиационной промышленности — размещали на острове Русский свои инжиниринговые подразделения и центры исследований и разработок.

«Прошу правительство и руководство компаний рассматривать это как прямое поручение», - подчеркнул Путин.

Напомним, четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский 11-13 сентября.

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