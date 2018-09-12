Сирия впервые за семь лет начала самостоятельно обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-12T12:20:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Впервые за годы войны Сирия начала самостоятельно обеспечивать себя нефтью и нефтепродуктами. Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны, расположенный в провинции Хомс, смог противостоять напору боевиков и продолжил свою работу.

Отмечается, что террористы пытались атаковать завод десятки раз, однако он не прекращал работу ни на день. Сотрудники НПЗ работали днем и ночь, а десятки защитников стратегически важного объекта погибли под обстрелами, но не позволили боевикам завоевать завод.

«Мы выдержали 29 атак, наши братья отдали жизнь и страна получала так необходимое ей топливо. Такой небольшой, но значимый вклад в общую победу над боевиками», - приводит слова бригадира Хасана Салеха сайт телеканала «Звезда».

Отметим, что из-за западных санкций Сирия лишилась возможности закупать необходимые реагенты для создания бензина и авиационного керосина. Избежать топливного кризиса в стране помогли лишь российские поставки необходимых веществ.