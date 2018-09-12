2018-09-12T12:27:47+03:00
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу на стоянке в Москве

Он расстрелял коллегу по работе. Пострадавший с ожогами лица и глаз доставлен в больницу
Ася РОМАНЧУК
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Теперь в деле разбираются полицейскиеТеперь в деле разбираются полицейскиеФото: Александр ГЛУЗ
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На автостоянке в Северном Медведкове произошла стрельба. Мужчина расстрелял коллегу по работе.

Что именно стало причиной конфликта сейчас выясняют следователи.

Известно, что накануне происшествия между мужчинами произошла ссора. Дождавшись, когда на стоянке никого не останется, 47-летний москвич взял газовый пистолет и выстрелил в лицо противнику.

Пострадавший получил сильные ожоги лица и глаз. Помощь ему оказывали врачи скорой помощи, которые приехали на вызов. А после мужчина написал заявление в полицию с просьбой наказать обидчика.

Известно, что выстрел был произведен из пистолета «Удар М-2», сообщает телеканал «360».

Сайт kp.ru рассказывал, что ранее в полицию поступило сообщение о стрельбе в районе седьмого километра МКАД. Между двумя водителями произошел дорожный конфликт, который закончился стрельбой. Один из водителей применил травматический пистолет. После чего попытался скрыться с места происшествия, но был задержан.

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