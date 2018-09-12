2018-09-12T12:30:26+03:00
Экономика

В Минфине сообщили, когда завершится период ослабления рубля

По словам замглавы ведомства Владимира Колычева, ситуация на глобальных рынках изменится до конца 2018 года
Екатерина БОЛГОВА
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В Минфине рассказали, когда завершится ослабление рубляВ Минфине рассказали, когда завершится ослабление рубляФото: REUTERS
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Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что ослабление рубля завершится до конца текущего года. Он отметил, что эта ситуация вызвана волатильностью на мировых рынках.

"Во многом, то, что мы наблюдаем в России, это продолжение того, что мы наблюдаем на других развивающихся рынках. Это редко бывает длительный период. До конца года, скорее всего, это точно", - сказал Колычев, передает ТАСС.

По информации Центробанка, реальный эффективный курс российской валюты в августе этого года снизился на 3,1% по отношению к июлю. При этом с начала 2018 года курс рубля уменьшился на 7%, а в годовом выражении к августу прошлого года снижение равно 7,8%.

Эффективный курс российской валюты рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны.

По результатам прошлого года реальный эффективный курс рубля к доллару увеличился на 16,3%, к европейской валюте - на 14,8%.

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