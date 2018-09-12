В Минфине сообщили, когда завершится период ослабления рубля
Замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что ослабление рубля завершится до конца текущего года. Он отметил, что эта ситуация вызвана волатильностью на мировых рынках.
"Во многом, то, что мы наблюдаем в России, это продолжение того, что мы наблюдаем на других развивающихся рынках. Это редко бывает длительный период. До конца года, скорее всего, это точно", - сказал Колычев, передает ТАСС.
По информации Центробанка, реальный эффективный курс российской валюты в августе этого года снизился на 3,1% по отношению к июлю. При этом с начала 2018 года курс рубля уменьшился на 7%, а в годовом выражении к августу прошлого года снижение равно 7,8%.
Эффективный курс российской валюты рассчитывается на основе курсов валют основных торговых партнеров РФ в соответствии с долями этих стран во внешнеторговом обороте страны.
По результатам прошлого года реальный эффективный курс рубля к доллару увеличился на 16,3%, к европейской валюте - на 14,8%.