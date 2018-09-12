Меркель не исключила участие ВВС Германии в возможных ударах по Сирии

СЕГОДНЯ 12:43 2018-09-12T12:43:29+03:00

Канцлер ФРГ заверила, что ее правительство будет принимать решение исходя из норм конституции и в рамках обязательств перед парламентом

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ВВС Германии могут принять участие в авиаударах по правительственным войскам в Сирии в случае, если Дамаск применит химическое оружие против мирного населения. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением в ходе дискуссий о госбюджете на 2019 год.

По словам Меркель, приоритетом Берлина остается обеспечение мира путем политических усилий, в том числе участия в малых форматах по Сирии по эгидой ООН, включая астанинский.

«Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, - это тоже не может быть ответом», - подчеркнула канцлер.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что не может заранее исключить участия Германии в ударах по Сирии, однако ее правительство намерено действовать исходя из норм конституции и строго в рамках обязательств перед парламентом.

В минувшее воскресенье таблоид Bild сообщил со ссылкой на источники в Минобороны ФРГ, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась проработать вопрос участия немецкой авиации вместе с США, Францией и Великобританией в ударах по лояльным Дамаску силам.

Собеседники издания отметили, что соответствующий запрос Берлин получил от американской стороны. В свою очередь Германия выразила готовность ударить по сирийской армии, если будет доказано применение Дамаском химоружия в провинции Идлиб.

Напомним, по данным Минобороны РФ в Идлибе действительно готовится химатака или ее инсценировка, за которой стоит отнюдь не Дамаск, а контролирующие провинцию вооруженные группировки. Таким образом боевики намерены создать повод для удара международной коалиции по правительственным войскам Сирии, готовящих антитеррористическую операцию в регионе.