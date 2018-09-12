МЧС предупредил москвичей о сильном ветре

СЕГОДНЯ 13:36 2018-09-12T13:36:46+03:00

Спасатели рекомендуют всем жителям столицы обходить крупные рекламные конструкции и другие неустойчивые сооружения Фото: Евгения ГУСЕВА

В течение нескольких часов в столице начнется непогода, которая сохранится до вечера 12 сентября, передает областное управление МЧС

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МЧС распространило экстренное предупреждение: после обеда 12 сентября в столицу придет сильный порывистый ветер, который сохранится сегодня вплоть до самого вечера.

Скорость холодного ветра юго-западного направления может достигать до 18 м\с, а температура воздуха понизится до 20 градусов. Также стоит ожидать появление небольшого дождя, передает ГУ МЧС по Москве.

Во избежание происшествий спасатели рекомендуют всем жителям столицы обходить крупные рекламные конструкции и другие неустойчивые сооружения, не парковаться возле деревьев.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС по Москве: 8 (495) 637-22-22.

Напомним, что ранее "КП" сообщала об Атлантическом циклоне, сулящим наступление настоящей осенней погоды с привычными дождями, ветром и понижением температуры.

Кстати, 12 и 13 сентября дневная температура будет варьироваться от 17 до 21 градуса. Возможна переменная облачность с небольшим дождем и влажностью до 83%. В пятницу, 14 сентября, температура ожидается не выше 19 градусов днем и 12 градусов вечером.

А в выходные в Москву придет бабье лето. В субботу, 15 сентября, солнечная погода со штилем, воздух прогреется до 21 градуса тепла, но в воскресенье вновь вернется дождь с тучами.