2018-09-12T13:11:35+03:00
В мире

«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»

Ранее в обшивке пристыкованного к станции корабля «Союз МС-09» нашли небольшое отверстие загадочного происхождения
Денис СУХОВ
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Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Нет никаких сомнений в том, что астронавты НАСА не могли намеренно повредить обшивку пристыкованного к МКС космического корабля «Союз МС-09», вызвав утечку воздуха на станции.

Об этом заявил в интервью телеканалу ABC командир МКС, американский астронавт Эндрю Фойстел.

«Я могу со всей определенностью заявить, что команда не имеет никакого отношения к этому, без сомнений. Я считаю постыдным тот факт, что кто-то тратит время на предположения о том, что члены команды были вовлечены в это», - подчеркнул Фойстел.

Командир также отметил, что находящиеся на орбите астронавты НАСА своевременно отреагировали на происшествие, обнаружили отверстие и успешно его закрыли. Это позволило команде продолжить выполнение задач на МКС.

Напомним, 30 августа на Международной космической станции была обнаружена потеря давления внутри отсеков. Вскоре экипаж выяснил, что причиной утечки воздуха стало отверстие диаметром около 2 мм в бытовом модуле корабля «Союз». Российские космонавты заделали отверстие с помощью марли и специального герметика, после чего давление на МКС стабилизировалось. Позднее «заплатка» была дополнительно укреплена.

В «Роскосмосе» сообщили, что пристыкованный к МКС «Союз» был поврежден изнутри с помощью дрели. Внутреннее расследование производителя корабля, РКК «Энергия», не смогло установить обстоятельства появления отверстия и найти человека, который его просверлил.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила со ссылкой на собственные источники, что «Роскосмос» якобы рассматривает среди приоритетных версий происшествия преднамеренную порчу корабля американскими астронавтами, которые из-за болезни одного из членов экипажа хотели таким образом спровоцировать досрочную отправку экипажа на Землю.

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