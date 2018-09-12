Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
Минтранс разработал рекомендацию для региональных властей. В документе указано, что региональные власти должны обращать внимание на мнение жителей, когда встает вопрос ремонта и строительства дорог.
Особенно актуальной рекомендация будет при исполнении проекта «Безопасные и качественные дороги».
Получать информацию от жителей можно будет разными способами: встречаться с народом, реагировать на обращения и сообщения из интернет-приемных, публиковать сведения в СМИ, раздавать брошюры, рассылать информационные письма.
Проводить встречи с жителями необходимо только в удобное для людей время: после работы, например, в 18.00.
Важно так же допускать жителей до обсуждения не только строительства и ремонта дорог, но и установки камер, отбойников, знаков и светофоров.
Гражданам «должно быть предоставлено достаточное количество времени», для того чтобы задать местным властям вопросы и внести предложения, пишет газета «Известия» со ссылкой на текст документа.