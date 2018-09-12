Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-12T13:27:25+03:00

Региональные власти будут советоваться с жителями по дорожным вопросам Фото: REUTERS

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Минтранс разработал рекомендацию для региональных властей. В документе указано, что региональные власти должны обращать внимание на мнение жителей, когда встает вопрос ремонта и строительства дорог.

Особенно актуальной рекомендация будет при исполнении проекта «Безопасные и качественные дороги».

Получать информацию от жителей можно будет разными способами: встречаться с народом, реагировать на обращения и сообщения из интернет-приемных, публиковать сведения в СМИ, раздавать брошюры, рассылать информационные письма.

Проводить встречи с жителями необходимо только в удобное для людей время: после работы, например, в 18.00.

Важно так же допускать жителей до обсуждения не только строительства и ремонта дорог, но и установки камер, отбойников, знаков и светофоров.

Гражданам «должно быть предоставлено достаточное количество времени», для того чтобы задать местным властям вопросы и внести предложения, пишет газета «Известия» со ссылкой на текст документа.