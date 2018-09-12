Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж

СЕГОДНЯ 13:27 2018-09-12T13:27:52+03:00

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Верховный суд РФ подтвердил законность вердикта нижестоящей инстанции, приговорившей украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже.

«Приговор Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», - цитирует решение судей РИА Новости.

Заседание длилось около получаса в закрытом режиме из-за секретности. Перед ним Сущенко заявил журналистам, что «морально и физически готов» к этапу в колонию, но рассчитывает на обмен.

Корреспондент украинского агентства Укринформ был задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве, куда, по его собственным словам, прибыл в отпуск по семейным делам. Однако по версии ФСБ Сущенко является кадровым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, используя журналистскую деятельность лишь в качестве прикрытия.

По данным российских спецслужб, Сущенко прибыл в Москву с целью целенаправленного сбора секретных сведений о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободы, свою вину украинец не признал.