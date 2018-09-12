2018-09-12T13:27:52+03:00
Политика

Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж

Приговор Московского городского суда — 12 лет колонии — оставлен без изменений
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Роман Сущенко. Фото: Михаил Терещенко/ТАССРоман Сущенко. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Верховный суд РФ подтвердил законность вердикта нижестоящей инстанции, приговорившей украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии по обвинению в шпионаже.

«Приговор Московского городского суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», - цитирует решение судей РИА Новости.

Заседание длилось около получаса в закрытом режиме из-за секретности. Перед ним Сущенко заявил журналистам, что «морально и физически готов» к этапу в колонию, но рассчитывает на обмен.

Корреспондент украинского агентства Укринформ был задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве, куда, по его собственным словам, прибыл в отпуск по семейным делам. Однако по версии ФСБ Сущенко является кадровым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины, используя журналистскую деятельность лишь в качестве прикрытия.

По данным российских спецслужб, Сущенко прибыл в Москву с целью целенаправленного сбора секретных сведений о деятельности вооруженных сил РФ и Росгвардии. В июне этого года Мосгорсуд приговорил Сущенко к 12 годам лишения свободы, свою вину украинец не признал.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй