Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников

СЕГОДНЯ 13:50 2018-09-12T13:50:05+03:00

Ранее в СМИ и интернете появились заявления о том, что накануне в провинции Шэньси был приведен в исполнение смертный приговор в отношении убийцы девяти детей

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Китайские власти опровергли сообщения о казни убийцы девяти школьников. Ранее в СМИ и интернете появились заявления о том, что накануне в провинции Шэньси привели в исполнение смертный приговор в отношении человека, убившего девять детей.

"Распространенные в интернете заявления о том, что смертный приговор в отношении Чжао Цзэвэя был приведен в исполнение, являются ложными, его дело все еще рассматривается", — говорится в заявлении суда средней ступени города Юйлинь провинции Шэньси в официальном аккаунте в соцсети Weibo.

Напомним, 28-летнего Чжао Цзэвэя приговорили к смертной казни за нападение на школьников, в результате которого погибли девять детей. В апреле этого года в уезде Мичжи округа Юйлинь в провинции Шэньси дети возвращались из школы домой, когда на них напал бывший ученик этого учреждения. Он напал с кинжалом на первых встретившихся ему учеников. Его оперативно задержали, полицейским он рассказал, что хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые обижали его в учебное время.