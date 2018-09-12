В турецкой Анталье произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 14:06 2018-09-12T14:06:48+03:00

По словам главы управления культуры и туризма Антальи Ибрагима Аджара, в центре провинции подземных толчков не ощущали

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В среду, 12 сентября, в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила 5,2, их эпицентр находился в районе города Кумлуджа.

Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям Турции. При этом руководитель управления культуры и туризма Антальи Ибрагим Аджар заявил, что в центре провинции Анталья землетрясение не чувствовалось.

"У нас в Анталье все совершенно спокойно... По информации из популярных курортов, там нет тоже никаких последствий", — сказал Аджар.

Он отметил, что город Кумлуджа является не туристическим, а сельскохозяйственным центром. По словам главы департамента культуры, никаких жертв и разрушений в Кумлуджи не зафиксировано.

В генконсульстве России в Анталье заявили, что в самом городе не чувствовались подземные толчки. В Ростуризме отметили, что следят за развитием событий, но пока о возможных пострадавших россиянах не сообщалось, передает РИА Новости.