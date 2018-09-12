Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40

СЕГОДНЯ 14:08 2018-09-12T14:11:04+03:00

Официальный курс евро упал на 75 копеек, а доллара — на 40

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Официальные курсы евро и доллара продолжают терять в стоимости. Об этом свидетельствуют данные установленные Центральным Банком России на четверг, 13 сентября.

Так, евро снизился на 74,54 копейки — до отметки в 80,6488 рубля, а доллар потерял в цене 40,16 копейки, остановившись на показателе в 69,5728 рубля.

При этом стоимость бивалютной корзины также уменьшилась по сравнению с показателем на среду, 12 сентября. Она потеряла 55,63 копейки, опустившись до 74,557 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Напомним, что днем ранее во время торгов на Московской бирже курс доллара продолжил падение за отметку в 70 рублей. Евро также потерял 55 копеек и торговался по 81,28 рубля за одну единицу валюты.

По мнению главы Минэкономразвития Максима Орешкина, ослабления курса рубля является краткосрочным. Кроме того, российская экономическая система обладает достаточным запасом прочности, чтобы преодолеть подобные периоды нестабильности, передает сайт kp.ru.