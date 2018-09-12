«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий

СЕГОДНЯ 14:22 2018-09-12T14:23:04+03:00

Изменить размер текста: A A

Подозреваемый британской страной в причастности к делу Скрипалей Александр Петров пообещал прокомментировать ситуацию на следующей неделе. Ранее во время выступления на Восточном экономическом форуме президент России Владимир Путин призвал двоих фигурантов этого дела обратиться в СМИ и "самим все рассказать". Он отметил, что обвиняемые британской прокуратурой Александр Петров и Руслан Боширов— это гражданские лица и "ничего там особенно криминального нет".

"Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали нас сегодня. Пускай они придут куда-нибудь, вот к вам, в средства массовой информации. Надеюсь, что они сами появятся и сами о себе расскажут", — отметил Путин.

"Пока без комментариев. Может быть, позже. На следующей неделе, я думаю", — сказал Петров, передает "Россия 24".

Напомним, ранее он заявил, что не совершал никаких тайных визитов в Лондон. Александр Петров является сотрудником томского фармацевтического НПО "Вирион", которое входит в состав научно-производственного объединения "Микроген".

Британские прокуроры 5 сентября назвали Петрова и Боширова подозреваемыми в покушении на убийство работавшего на британскую разведку Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.