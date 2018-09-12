Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
Следственный отдел министерства внутренних дел России по району Дорогомилово возбудил несколько уголовных дел по факту хищения бюджетных средств Фонда кино, выделенных, предположительно, на съемки таких фильмов, как "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова". Решение о начале следственных действий было принято еще 31 августа.
"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), по фактам хищения денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии", - сообщили в пресс-центре МВД РФ,
Известно, что сейчас материалы дела находятся в следственной части СУ УВД по Западному административному округу. В рамках расследования проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных в преступлении. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба пока не раскрывается, передает ТАСС.
Стоит отметить, что в последние годы министерство культуры РФ активно спонсирует отечественную кинематографию. По мнению российского министра культуры Владимира Мединского, это связано с тем, что бюджетные средства распределяются в нужные направления, передает сайт kp.ru.