2018-09-12T14:26:26+03:00
Происшествия

Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино

Речь идет о деньгах, выделенных на съемки фильмов "Суперпапа", "Сны Севы Горелова" и "Боб"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Возбуждено дело по факту хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографииВозбуждено дело по факту хищения денег Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографииФото: Михаил ФРОЛОВ
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Следственный отдел министерства внутренних дел России по району Дорогомилово возбудил несколько уголовных дел по факту хищения бюджетных средств Фонда кино, выделенных, предположительно, на съемки таких фильмов, как "Суперпапа", "Боб" и "Сны Севы Горелова". Решение о начале следственных действий было принято еще 31 августа.

"Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"), по фактам хищения денежных средств Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии", - сообщили в пресс-центре МВД РФ,

Известно, что сейчас материалы дела находятся в следственной части СУ УВД по Западному административному округу. В рамках расследования проводятся оперативно-разыскные мероприятия по установлению виновных в преступлении. Сумма нанесенного злоумышленниками ущерба пока не раскрывается, передает ТАСС.

Стоит отметить, что в последние годы министерство культуры РФ активно спонсирует отечественную кинематографию. По мнению российского министра культуры Владимира Мединского, это связано с тем, что бюджетные средства распределяются в нужные направления, передает сайт kp.ru.

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