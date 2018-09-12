Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время

СЕГОДНЯ 15:10 2018-09-12T15:10:48+03:00

В 2019 году Европа может отказаться от постоянного перевода стрелок

Изменить размер текста: A A

Отказаться от зимнего и летнего времени Еврокомиссия предложила после проведения опроса в июле и августе этого года. По его результатам, свыше 4,5 млн. человек из 28 стран ЕС захотели прекратить постоянный перевод стрелок, говорится в сообщении ЕК.

Окончательное решение будет приниматься Советом ЕС и Европарламентом. Удастся ли повторить в Европе опыт России станет известно только в 2019 году.

Последний раз европейские страны переводили стрелки часов в марте этого года. Единственной, не перешедшей на другое время, была Исландия.

Напомним, что осенью 2011 года по инициативе экс-презиента РФ Дмитрия Медведева "зимнее время" в нашей стране было отменено. Но в 2014 году после внесенных поправок в закон "Об исчислении времени", принятые Госдумой, Россия вернулась вновь к "зимнему времени". Тогда многие регионы РФ перевели часы на час назад.

"КП" уже писала о плюсах и минусах переводов времени и о том, что думают жители нашей страны о постоянных временных скачках. Также в этом году Волгограду удалось отстоять свое мнение о переводе часов. По данным избиркома Волгоградской области, весной за переход на местное время (мск+1) проголосовали 58,82% избирателей.