Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора

СЕГОДНЯ 14:39 2018-09-12T14:40:18+03:00

Долги по зарплате должны быть погашены в ближайшее время. Речь идет о птицефабрике «Шекснинская», которая несколько лет находится в стадии банкротства

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На крупнейшем птицеводческом предприятии региона сложилась критическая ситуация: из-за отсутствия кормов практически полностью уничтожено бройлерное стадо. Губернатор Олег Кувшинников поручил руководству района разобраться с положением дел на фабрике. А оценивать действия руководства фабрики будет уже Генеральная прокуратура РФ. От имени Губернатора туда направлено обращение.

«Ситуация на предприятии вызывает крайнюю обеспокоенность. Из-за крайне неэффективного и бестолкового менеджмента работа практически парализована. Волнуется трудовой коллектив, который попадает под сокращение. Наша с вами задача – успокоить людей, сделать все возможное для погашения задолженности по заработной плате и трудоустройства всех работников фабрики», - подчеркнул Олег Кувшинников.

На сегодняшний день на фабрике работают около 130 человек. 270 получили уведомления о сокращении. Руководство Шекснинского района совместно с центром занятости ищут вакансии для трудоустройства работников фабрики. В том числе рассматривается возможность вывозить людей в соседний регион для работы на подобной птицефабрике вахтовым методом.