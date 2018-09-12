2018-09-12T14:40:18+03:00
Общество

Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора

Долги по зарплате должны быть погашены в ближайшее время. Речь идет о птицефабрике «Шекснинская», которая несколько лет находится в стадии банкротства
Лариса ТУРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На крупнейшем птицеводческом предприятии региона сложилась критическая ситуация: из-за отсутствия кормов практически полностью уничтожено бройлерное стадо. Губернатор Олег Кувшинников поручил руководству района разобраться с положением дел на фабрике. А оценивать действия руководства фабрики будет уже Генеральная прокуратура РФ. От имени Губернатора туда направлено обращение.

«Ситуация на предприятии вызывает крайнюю обеспокоенность. Из-за крайне неэффективного и бестолкового менеджмента работа практически парализована. Волнуется трудовой коллектив, который попадает под сокращение. Наша с вами задача – успокоить людей, сделать все возможное для погашения задолженности по заработной плате и трудоустройства всех работников фабрики», - подчеркнул Олег Кувшинников.

На сегодняшний день на фабрике работают около 130 человек. 270 получили уведомления о сокращении. Руководство Шекснинского района совместно с центром занятости ищут вакансии для трудоустройства работников фабрики. В том числе рассматривается возможность вывозить людей в соседний регион для работы на подобной птицефабрике вахтовым методом.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй