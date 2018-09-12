2018-09-12T14:44:25+03:00
Общество

Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена

Во вторник, 11 сентября, в возрасте 64 лет умер Владимир Радунский
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Иллюстратор Владимир РадунскийИллюстратор Владимир РадунскийФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Во вторник, 11 сентября, умер Владимир Радунский - известный советский художник-иллюстратор и автор нескольких десятком детских книг. На момент смерти мужчине было 64 года. О его кончине сообщил поэт Лев Рубинштейн.

"Умер Владимир Радунский, Вова, как звали его все друзья. Для тех, кто не знал его, я могу сказать только одно: как же повезло в жизни всем тем, кто его знал, кто пользовался его дружбой, кто сидел с ним за одним столом, кто переписывался с ним, кто его слышал, видел, читал", - написал Рубинштейн у себя на странице в Facebook.

Он не стал много говорить о своем товарище, упомянув, что тот никогда не любил пустословия, особенно торжественного.

Между тем, именно Владимир Радунский являлся автором иллюстраций к книгам таких известных писателей, как Даниил Хармс, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Иосиф Бродский и Марк Твен.

Свое образование художник получил в Москве, а в начале 80-х эмигрировал из СССР в Соединенные Штаты. Последние годы иллюстратор проживал в Риме.

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