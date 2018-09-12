Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Совместные российско-китайские военные маневры будут проводиться на регулярной основе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Вэй Фэнхэ вместе проинспектировали работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне «Цугол», где проходит один из совместных этапов учений «Восток-2018».
Кроме того, Шойгу познакомил китайского коллегу с возможностями российского Национального центра управления обороной. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что командование межвидовой войсковой группировкой требует самых современных средств, и создание НЦУО дало широкие возможности по управлению в том числе на удаленных театрах военных действий.
«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», - заявил Шойгу по итогам инспекции.
В свою очередь Вэй Фэнхэ подчеркнул важность военного сотрудничества между Россией и Китаем как на оперативном, так и стратегическом уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР намерено уделить этой теме особое внимание.
Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.
Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.