Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе

СЕГОДНЯ 14:56 2018-09-12T14:56:50+03:00

Министр обороны РФ и его коллега из КНР посетили пункты управления войсками на на полигоне Цугол, где проходит этап масштабных маневров «Восток-2018»

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Совместные российско-китайские военные маневры будут проводиться на регулярной основе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Вэй Фэнхэ вместе проинспектировали работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне «Цугол», где проходит один из совместных этапов учений «Восток-2018».

Кроме того, Шойгу познакомил китайского коллегу с возможностями российского Национального центра управления обороной. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что командование межвидовой войсковой группировкой требует самых современных средств, и создание НЦУО дало широкие возможности по управлению в том числе на удаленных театрах военных действий.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», - заявил Шойгу по итогам инспекции.

В свою очередь Вэй Фэнхэ подчеркнул важность военного сотрудничества между Россией и Китаем как на оперативном, так и стратегическом уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР намерено уделить этой теме особое внимание.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.