2018-09-12T14:56:50+03:00
Политика

Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе

Министр обороны РФ и его коллега из КНР посетили пункты управления войсками на на полигоне Цугол, где проходит этап масштабных маневров «Восток-2018»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Глава Минобороны РФ Сергей ШойгуГлава Минобороны РФ Сергей ШойгуФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Совместные российско-китайские военные маневры будут проводиться на регулярной основе. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Вэй Фэнхэ вместе проинспектировали работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне «Цугол», где проходит один из совместных этапов учений «Восток-2018».

Кроме того, Шойгу познакомил китайского коллегу с возможностями российского Национального центра управления обороной. Глава Минобороны РФ подчеркнул, что командование межвидовой войсковой группировкой требует самых современных средств, и создание НЦУО дало широкие возможности по управлению в том числе на удаленных театрах военных действий.

«Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить», - заявил Шойгу по итогам инспекции.

В свою очередь Вэй Фэнхэ подчеркнул важность военного сотрудничества между Россией и Китаем как на оперативном, так и стратегическом уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР намерено уделить этой теме особое внимание.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке
В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй