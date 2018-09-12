Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке

СЕГОДНЯ 15:13 2018-09-12T15:13:58+03:00

По словам главы Сбербанка, также могут быть повышены ставки по потребительским кредитам в связи с ситуацией на рынке

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Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк может повысить ставки по ипотеке и потребительским кредитам. По его словам, это связано с текущей ситуацией на рынке.

«Пока смотрим, ставки очень сильно пошли вверх, опасность такая есть», — сказал Греф в кулуарах Восточного экономического форума, отвечая на вопрос, не намерен ли Сбербанк увеличивать ставки по ипотеке и потребительским кредитам, передает РИА Новости.

Ранее министр экономического развития России Максим Орешкин прокомментировал возможность появления пузыря на ипотечном рынке России. Он отметил, что в некоторых других странах при пузыре на ипотечном рынке доступность недвижимости падает, цены растут быстрее, чем номинальные доходы и платежи по ипотеке. По мнению министра, в России ситуация иная.

С 11 по 13 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета проходит четвертый Восточный экономический форум.