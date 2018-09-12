Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-09-12T15:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет в рамках военных маневрах «Восток-2018», успешно поразив цели на полигоне в Бурятии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5 тысяч метров по наземным целям на полигоне Телемба в Республике Бурятия», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что что все ракеты успешно поразили намеченные цели, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. Прикрытие ракетоносцев обеспечили истребители Су-35С Восточного военного округа. Также во время полета экипажи Ту-95МС отработали дозаправку от воздушного танкера Ил-78.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.