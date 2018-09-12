2018-09-12T15:41:54+03:00
Политика

Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»

Все цели были успешно поражены, свидетельствуют средства объективного контроля
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Российский бомбардировщик Ту-95МСРоссийский бомбардировщик Ту-95МСФото: Роман ЗЛОБИН
Изменить размер текста:

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили учебные пуски крылатых ракет в рамках военных маневрах «Восток-2018», успешно поразив цели на полигоне в Бурятии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5 тысяч метров по наземным целям на полигоне Телемба в Республике Бурятия», - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что что все ракеты успешно поразили намеченные цели, о чем свидетельствуют данные объективного контроля. Прикрытие ракетоносцев обеспечили истребители Су-35С Восточного военного округа. Также во время полета экипажи Ту-95МС отработали дозаправку от воздушного танкера Ил-78.

Напомним, маневры «Восток-2018» стартовали 11 сентября на Дальнем Востоке и продолжатся до 17 сентября. Для участия в крупнейших за 37 лет российских военных учениях привлекут 300 тысяч военнослужащих, а также десятки тысяч единиц бронетехники, самолетов и вертолетов.

Также в маневрах принимают участие подразделения из Китая и Монголии.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»
Греф: Сбербанк может повысить ставки по ипотеке
В Норвегии состоялся финал чемпионата по "смертельным" прыжкам в воду
Еврокомиссия выступила за отмену перехода на зимнее и летнее время
Шойгу: Совместные российско-китайские военные учения будут проходить на регулярной основе
Заснувший во время полета пилот шокировал пассажиров
Умер Владимир Радунский - автор иллюстраций к книгам Маршака и Твена
Трудоустройство работников фабрики-банкрота в Вологодской области взято под контроль губернатора
Рабочие нашли арсенал с оружием в старинном особняке в Москве
Полиция возбудила дело по факту хищения бюджетных средств Фонда кино
«Подозреваемый» по делу Скрипалей Петров пообещал дать комментарий
Россиянам разрешат самим выбирать, где получать социальные услуги
Официальный курс евро упал на 75 копеек, доллар - на 40
В турецкой Анталье произошло землетрясение
Власти Китая опровергли сообщения СМИ о казни убийцы девяти школьников
Хозяйка научила собаку говорить «гамбургер»
МЧС предупредил москвичей о сильном ветре
Верховный суд РФ отклонил жалобу защиты украинца Романа Сущенко, осужденного за шпионаж
Региональные власти будут ремонтировать дороги по совету жителей
«Постыдное предположение»: Командир МКС опроверг причастность астронавтов НАСА к порче корабля «Союз»
Британские парламентарии-консерваторы обсудили отставку Терезы Мэй