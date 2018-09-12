Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"

СЕГОДНЯ 16:40 2018-09-12T16:40:46+03:00

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Президент РФ Владимир Путин стал почетным вожатым Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. Глава государства посетил лагерь в среду, 12 сентября, после завершения работы пленарной сессии Восточного экономического форума-2018.

"По поручению вожатского отряда "Исток" с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых Всероссийского детского центра "Океан", - сказал директор лагеря Андрей Базилевский. После этих слов он вручил Путину толстовку с символикой центра.

Стоит отметить, что вместе с президентом в лагерь наведался также председатель КНР Си Цзиньпин. Это особенно символично с учетом того факта, что именно сейчас в учреждении проходит фестиваль российско-китайской дружбы.

В ходе встречи политиков с воспитанниками педагоги подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, который был сделан еще 8 лет назад, когда китайский председатель посещал центр в последний раз. В ответ делегация от КНР вручила Путину картину из шелка, на которой изображен кран.

Таким образом китайская сторона отблагодарила Россию и, в частности, наших спасателей, за помощь в ликвидации последствий землетрясения 2008 года. Тогда центр во Владивостоке принял на реабилитацию детей, которые пострадали от буйства стихии в соседней республике, передает "Интерфакс".

Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Россию специально для участия в ВЭФ-2018. Ранее сайт kp.ru писал о том, что общение китайского политика с Владимиром Путиным проходит в довольно неформальной обстановке. Так, например, коллеги успели испечь блины, полакомиться икрой и даже отведать сбитень и водку.