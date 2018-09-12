2018-09-12T16:58:58+03:00
Общество

Умер Рашид Таха - французский композитор и певец

В ночь на среду, 12 сентября, в возрасте 59 лет умер Рашид Таха
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Певец Рашид ТахаПевец Рашид ТахаФото: скриншот с видео на youtube
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В ночь со вторника на среду, 12 сентября, умер Рашид Таха - французский композитор и певец алжирского происхождения, лидер группы Carte de Sejour. На момент смерти исполнителю было 59 лет.

Известно, что мужчина скончался во сне в собственном доме в Париже. Причиной смерти стал сердечный приступ, передает издание Parisie.

В начале следующего года должен был выйти новый альбом Тахи. Певец закончил работу над последними композициями совсем недавно и уже готовился к выпуску пластинки в свет.

Напомним, что артист родился в алжирском городе Оран, а после эмигрировал вместе с семьей во Францию. В 80-х годах он являлся лидером популярной тогда группы Carte de Sejour.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в среду стало известно также о кончине известного советского иллюстратора Владимира Радунского. Именно этот художник занимался оформлением книг Самуила Маршака, Иосифа Бродского, Марка Твена и других.

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