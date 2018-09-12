2018-09-12T17:28:40+03:00
Политика

Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов

По словам Виктории Скрипаль, представленные Лондоном "отравители" на самом деле являются "простыми людьми"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Александр Петров и Руслан БошировАлександр Петров и Руслан БошировФото: REUTERS
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Родственница отравленных в британском Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль рассказала, что разыскиваемые Лондоном Александр Петров и Руслан Боширов являются самыми "простыми людьми", которые даже не имеют никакого отношения к государственной службе. Об этом Виктории рассказали ее собственные источники.

Между тем, именно этих мужчин Скотланд-Ярд подозревает в покушении на жизнь бывшего шпиона и его дочери.

"То, что вся история о причастности Петрова и Боширова - это фейк, я знала с первого дня. Кроме того, если Руслан еще похож в жизни и на паспорте на фотографию (опубликованную Скотланд-Ярдом), то Петров "даже рядом не стоял", - цитирует "Интерфакс" племянницу Скрипаля.

По ее данным, в момент совершения преступления в марте этого года Александр Петров даже не находился на территории Великобритании. В связи с этим родственники и друзья разыскиваемых Лондоном мужчин пребывают "в полном недоумении и шоке от происходящего", уверена Виктория.

Напомним, что ранее данную ситуацию прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он рассказал, что спецслужбы нашли и проверили Петрова и Боширова, однако не нашли ничего особенного или "криминального". Глава государства выразил надежду на то, что в скором времени мужчины сами дадут о себе знать и расскажут, как все было на самом деле, передает сайт kp.ru.

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