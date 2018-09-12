Социологи назвали самую несчастную страну в мире

СЕГОДНЯ 17:30 2018-09-12T17:30:02+03:00

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В мире неуклонно растет число людей, постоянно испытывающих стресс и депрессию. А показатель счастья в прошлом году оказался самым низким за минувшее десятилетие. Такие данные приводит американский исследовательский институт.

В рамках эксперимента социологи опросили жителей 147 государств и узнали, какие эмоции и чувства присущи им в большей степени. Всех респондентов попросили рассказать о тех ощущениях и эмоциях, которые они пережили в течение дня накануне опроса.

По итогам эксперимента оказалось, что самой несчастливой страной в мире оказалась Центральноафриканская республика (ЦАР). Здесь десятки тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, голода и нищеты. ЦАР оказалась одной из 11 государств, чьи представители в большинстве ответили, что больше и чаще всего испытывали «чувство физической боли», пишет ФАН.

На втором месте оказался Ирак, здесь число несчастных респондентов составило 59%. Далее в списке значатся Южный Судан, Египет и Иран.

А вот самыми счастливыми оказались жители латиноамериканских стран. В тройку лидеров попали Парагвай, Колумбия и Сальвадор, пишет сайт argumenti.ru.