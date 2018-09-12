2018-09-12T17:30:02+03:00
Наука

Социологи назвали самую несчастную страну в мире

Ученые исследовали эмоциональное состояние жителей 147 государств
Юлия ЩЕРБАКОВА
Поделиться:
Ученые составили рейтинг самых несчастных странУченые составили рейтинг самых несчастных странФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В мире неуклонно растет число людей, постоянно испытывающих стресс и депрессию. А показатель счастья в прошлом году оказался самым низким за минувшее десятилетие. Такие данные приводит американский исследовательский институт.

В рамках эксперимента социологи опросили жителей 147 государств и узнали, какие эмоции и чувства присущи им в большей степени. Всех респондентов попросили рассказать о тех ощущениях и эмоциях, которые они пережили в течение дня накануне опроса.

По итогам эксперимента оказалось, что самой несчастливой страной в мире оказалась Центральноафриканская республика (ЦАР). Здесь десятки тысяч местных жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий, голода и нищеты. ЦАР оказалась одной из 11 государств, чьи представители в большинстве ответили, что больше и чаще всего испытывали «чувство физической боли», пишет ФАН.

На втором месте оказался Ирак, здесь число несчастных респондентов составило 59%. Далее в списке значатся Южный Судан, Египет и Иран.

А вот самыми счастливыми оказались жители латиноамериканских стран. В тройку лидеров попали Парагвай, Колумбия и Сальвадор, пишет сайт argumenti.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Россияне стали чаще болеть ОРВИ
Песков: Путин не общался с "подозреваемыми" по делу Скрипалей
Племянница Скрипаля заявила, что знает, кто такие Петров и Боширов
Люксембург создаст собственное космическое агентство
Умер Рашид Таха - французский композитор и певец
Путин стал вожатым Всероссийского детского центра "Океан"
В правительстве заявили о необходимости изменить антипиратские законы из-за ситуации с "Яндексом"
Европарламент поддержал резолюцию об угрозе нарушения Венгрией основополагающих принципов ЕС
Апелляционный суд Киева арестовал акции "дочек" ВЭБ, Сбербанка и ВТБ по иску Коломойского
Стратегические бомбардировщики Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018»
Норкин рассказал, почему выгнал из телестудии украинского эксперта
В Японии не поддержали предложение Путина по мирному договору
Корабли ТОФ поразили крылатыми ракетами судно-мишень в рамках учений «Восток-2018»