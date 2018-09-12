Мэй предостерегла британских политиков от появления на телеканале RT

СЕГОДНЯ 18:43 2018-09-12T18:43:29+03:00

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Британский премьер-министр Тереза Мэй попыталась отговорить действующих и бывших политиков королевства от появления на телеканале Russia Today. Во время общения с депутатами в Палате общин парламента королевства, глава правительства заявила, что данное СМИ является "инструментом пропаганды" России.

"Это решать каждому из них. Но они должны четко понимать, что они рискуют быть использованы в качестве инструмента пропаганды российского государства", - сказала Мэй.

Она подчеркнула, что у Лондона есть вопросы к объективности в освещении событий телеканалом RT, передает ТАСС.

Стоит отметить, что очередное антироссийское заявление было сделано на фоне бурных обсуждений возможной отставки премьер-министра Британии. Однопартийцы Мэй считают, что у нее нет четкого плана и списка условий по выходу страны из Европейского союза, передает сайт kp.ru.