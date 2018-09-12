МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко

СЕГОДНЯ 18:59 2018-09-12T18:59:52+03:00

По данным правоохранителей, мужчина со снимка находился в кафе "Сепар" в момент взрыва [видео]

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Министерство внутренних дел Донецкой народной республики распространило фотографию некоего мужчины, который находился в кафе "Сепар" в момент взрыва, который стал причиной гибели главы ДНР Александра Захарченко.

"31 августа 2018 года в кафе находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите на экране. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

МВД ДНР разыскивает еще одного подозреваемого по делу об убийстве Захарченко.На территории Донецкой Народной Республики продолжаются мероприятия, направленные на установление обстоятельств теракта в кафе Сепар , в результате которого погиб Глава ДНР Александр Захарченко.

Напомним, что 31 августа в одном из кафе в центре Донецка прогремел мощный взрыв. Как выяснилось позже, бомба была заложена в люстру заведения. В результате инцидента погибли 42-летний глава ДНР, а также его телохранитель, еще 11 человек получили ранения.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что вскоре после случившегося о данному делу были задержано пятеро подозреваемых. Все они отрицают свою вину, списывая осуществления теракта на украинские силы.