Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В Мосгордуме задумались над введением туристического сбора в столице. Об этом сообщил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.
По его словам, поток туристов в Москву вырос после проведения ЧМ-2018 и различных фестивалей.
- Нужно изучить и обсудить этот вопрос прежде всего с департаментом спорта и туризма, который отвечает за это направление, конечно, мы готовы, но это будет не так быстро, - пояснил Щитов Агентству городских новостей «Москва».
Он подчеркнул, что вопрос требует тщательного обсуждения:
- Надо выяснить, сколько дополнительных доходов это может дать в бюджет, определить его размер, а дальше уже обсуждать конкретные суммы, экономические механизмы, - говорит он.
Напомним, что недавно о сборах с туристов вспоминали власти Санкт-Петербурга: здесь налог хотели ввести еще в 2015 году. К тому же в российском правительстве активно обсуждается включение туристического сбора в Налоговый кодекс РФ.
Кстати, с мая 2018 года в России уже действует туристических сбор в некоторых городах:
Краснодар – 10 руб. в сутки
Алтай – 30 руб. в сутки
Ставрополь – 50 руб. в сутки
Введение туристического сбора в Крыму было отложено до следующего, 2019 года.