2018-09-12T19:28:37+03:00
Общество

Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице

Тем более, после ЧМ-2018 туристы стали активнее посещать столицу
Дарья ТАРАСЕНКО
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Китайские туристы на Никольской улице в Москве.Китайские туристы на Никольской улице в Москве.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Мосгордуме задумались над введением туристического сбора в столице. Об этом сообщил председатель комиссии столичного парламента по физической культуре, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

По его словам, поток туристов в Москву вырос после проведения ЧМ-2018 и различных фестивалей.

- Нужно изучить и обсудить этот вопрос прежде всего с департаментом спорта и туризма, который отвечает за это направление, конечно, мы готовы, но это будет не так быстро, - пояснил Щитов Агентству городских новостей «Москва».

Он подчеркнул, что вопрос требует тщательного обсуждения:

- Надо выяснить, сколько дополнительных доходов это может дать в бюджет, определить его размер, а дальше уже обсуждать конкретные суммы, экономические механизмы, - говорит он.

Напомним, что недавно о сборах с туристов вспоминали власти Санкт-Петербурга: здесь налог хотели ввести еще в 2015 году. К тому же в российском правительстве активно обсуждается включение туристического сбора в Налоговый кодекс РФ.

Кстати, с мая 2018 года в России уже действует туристических сбор в некоторых городах:

Краснодар – 10 руб. в сутки

Алтай – 30 руб. в сутки

Ставрополь – 50 руб. в сутки

Введение туристического сбора в Крыму было отложено до следующего, 2019 года.

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