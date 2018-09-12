2018-09-12T19:13:21+03:00
Политика

В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"

Экологи считают, что строительство газопровода навредит дикой природе Балтийского моря
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Стокгольм уже не может остановить реализацию проектаСтокгольм уже не может остановить реализацию проектаФото: REUTERS
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В административный суд Швеции поступил иск с требованием остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Речь идет об участке длиной около 510 километров, который проходит в территориальных водах королевства.

Истцом в этом процессе выступила Организация по защите прав в области экологии ClientEarth. Ранее она уже подавала в суд на Nord Stream - 2. Тогда процесс касался участка газопровода, проходящего через Финляндию.

"Юристы организации утверждают, что строительные документы являются неполными и неточным, так как они не учитывают влияния строительства трубопровода на дикую природу в Балтийском море" , - говорится в сообщении, опубликованном на сайте экологов.

Больше всего их беспокоит процесс детонирования бомб, которые находятся в море еще со времен Второй мировой войны. Активисты уверены, что такие работы навредят находящимся под охраной морским млекопитающим.

Стоит отметить, что сами власти Швеции и Финляндии уже дали разрешения на строительство "Северного потока - 2" в своих территориальных водах. Сайт kp.ru писал о том, что вскоре после этого в Стокгольме пошли на попятную, но решение отменить уже было нельзя.

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