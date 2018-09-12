2018-09-12T19:37:39+03:00
Политика

"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка

Лариса Ницой не смогла смириться с тем фактом, что дети изучают значение российских герба и флага
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лариса Ницой - украинская детская писательницаЛариса Ницой - украинская детская писательницаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Украинская детская писательница Лариса Ницой в очередной раз устроила скандал, руководствуясь своими русофобскими настроениями. В этот раз женщину взбесило возвращение в начальные школы учебника по русскому языку.

"Шок. Что. Это. Такое. [министр образования и науки Украины Лилия] Гриневич вернула в школы учебник с двуглавым орлом и российским триколором", — написала Ницой в своем аккаунте в Facebook.

Она подчеркнула, что появление этой "кремлевской консервы" в украинских школах является элементом пропаганды, и потребовала властей наказать главу ответственного за данный шаг ведомства.

"Затряслись руки. Если бы передо мной была в тот миг министр, я бы не знаю, что ей сделала. Курва. Прибила бы", - негодует писательница.

Лариса Ницой выразила негодование в связи с возвращением в украинские школы учебников русского языка Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лариса Ницой выразила негодование в связи с возвращением в украинские школы учебников русского языкаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Женщина пообещала пожаловаться на данный инцидент в Службы безопасности и Генеральную прокуратуру Украины, а так попросила президента страны Петра Порошенко инициировать процесс снятия Гриневич с должности.

Напомним, что Ницой известна своими скандальными заявлениями. Так, например, ранее в августе писательницу возмутил тот факт, что дети на Украине не знают, кто такой Степан Бандера, передает сайт kp.ru.

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