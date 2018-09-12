Нетаньяху заявил, что Европа слишком мягка по отношению к Ирану

СЕГОДНЯ 19:54 2018-09-12T19:54:35+03:00

По мнению премьера Израиля, Тегеран и террористы преследуют "одинаковые цели"

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Лидеры европейских стран ведут слишком мягкую политику в отношении Ирана, тем самым способствуя "бесконечными нападкам на ценности свободного общества". Такое мнение высказал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Мы видим, что пока Иран посылает группы террористов в Европу, некоторые европейские лидеры успокаивают его и налаживают с ним отношения", - заявил глава правительства.

Он призвал западное сообщество сплотиться против Тегерана и экстремистских группировок, поскольку они якобы преследуют "одинаковые цели", которые заключаются в "уничтожении свободного общества" в Израиле и европейских странах, передает газета The Jerusalem Post

Напомним, что ранее Нетаньяху обвинял Иран в разработке ядерного оружия. Израильский премьер заявил, что власти Тегерана сокрыли некий секретный архив под кодовым названием "проект Амад".

В самом Иране такие заявления назвали "нелепым детским шоу", которое продолжается на протяжении уже нескольких лет, сообщает сайт kp.ru.