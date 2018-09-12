В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него

СЕГОДНЯ 20:00 2018-09-12T20:01:32+03:00

В Индии воры украли из музея золотые экспонаты Фото: Thehindu.com

В Индии полицейские задержали подозреваемых, укравших золотые экспонаты из местного музея

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Стражи порядка из индийского города Хайдерабад задержали двух мужчин, причастных к краже ценных экспонатов из музея.

Хулиганы утащили из экспозиции правителя на юге страны золотые экспонаты.

Добычей воров стал золотой инкрустированный алмазами контейнер для переноски пищи, две золотые чашки и соусницы, которые принадлежали правителю княжества Хайдерабад Осману Али Хану Асафу Джаху VII.

Золотую посуду грабители использовали по назначению: отобедали из нее несколько раз, а потом решили продать ценности.

Установить воров удалось после неудачной попытки сбыть краденное. Мужчины не нашли покупателей на рынках Мумбаи и решили спрятать ценности у молочной фермы в округе Рангаредди.

Теперь мужчинам грозит серьезный тюремный срок за совершенное преступление. Полицейские уже установили, что преступники планировали кражу заранее и несколько раз посещали музей, прежде чем вынесли ценные вещи, сообщает «Пятый канал».