В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него
Стражи порядка из индийского города Хайдерабад задержали двух мужчин, причастных к краже ценных экспонатов из музея.
Хулиганы утащили из экспозиции правителя на юге страны золотые экспонаты.
Добычей воров стал золотой инкрустированный алмазами контейнер для переноски пищи, две золотые чашки и соусницы, которые принадлежали правителю княжества Хайдерабад Осману Али Хану Асафу Джаху VII.
Золотую посуду грабители использовали по назначению: отобедали из нее несколько раз, а потом решили продать ценности.
Установить воров удалось после неудачной попытки сбыть краденное. Мужчины не нашли покупателей на рынках Мумбаи и решили спрятать ценности у молочной фермы в округе Рангаредди.
Теперь мужчинам грозит серьезный тюремный срок за совершенное преступление. Полицейские уже установили, что преступники планировали кражу заранее и несколько раз посещали музей, прежде чем вынесли ценные вещи, сообщает «Пятый канал».