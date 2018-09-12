Американские ученые намерены победить рак голоданием

СЕГОДНЯ 20:21 2018-09-12T20:22:10+03:00

Исследователи из США пришли к выводу, что химические соединения, которые появляются в организме при голодании, снижают риск заболевания онкологией

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Исследователи из Университета штата Джорджия (США) провели параллель между голоданием и борьбой с раком. Оказывается, отказ от пищи способен снизить потенциальную угрозу онкологических заболеваний.

β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота) – кислота способствующая омоложению эндотелиальных клеток, покрывающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, она вырабатывается при голодании. Клетки получают новый заряд энергии, «омоложения», а организм мобилизует все защитные ресурсы.

Если теория окажется верна, то в будущем люди смогут получать данный эффект с помощью препаратов без голодания. Разработка данного лекарства серьезно снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и рака, пишет "Дни.ру".

Сайт kp.ru писал, что американские ученые нашли новый способ борьбы со злокачественными опухолями, которые не поддаются терапии. Для этого специалисты из Калифорнийского университета Сан-Франциско предложили лекарство, которое способно замедлять и даже блокировать рост опухоли.