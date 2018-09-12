Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель

СЕГОДНЯ 20:41 2018-09-12T20:42:17+03:00

Последний раз такие показатели наблюдались в конце мая этого года

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Стоимость нефти марки Brent превысила отметку в 80 долларов за баррель впервые с 22 мая 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Интерконтинентальной биржи.

Так, в среду вечером ноябрьские фьючерсы на нефть этой марки на лондонской бирже ICE Futures подорожали на 0,95 доллара или 1,2% и торговались по 80,01 доллара за баррель.

Октябрьские котировки фьючерсов на нефть WTI на торгах Нью-йоркской товарной биржи также увеличились на 1,51 доллара (2,18%). К 17:39 по мск их стоимость оценивалась в 70,76 доллара за баррель.

Примечательно, что такому росту цен на "черное золото" эталонных марок предшествовала публикация отчета Управления по информации в области энергетики министерства энергетики США, посвященное коммерческим запасам топлива в стране.

Согласно документу, резервы американской нефти упали на 5,3 млн баррелей за минувшую неделю, при том, что эксперты ожидали падения в среднем на 2,7 млн баррелей, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 4 сентября цена на сырье марки Brent превысила 79 долларов за баррель, преодолев эту отметку впервые с 10 июля 2018 года.