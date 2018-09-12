Великобритания обвинила Россию в искажении данных по делу Скрипалей

СЕГОДНЯ 21:00 2018-09-12T21:00:35+03:00

В Лондоне заявили, что ложь содержалась в отчетах, предоставляемых Москвой относительно инцидента в Солсбери

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Представитель премьер-министра Великобритании Джеймс Слэк обвинил Россию в искажении информации, направляемой британской стороне в рамках расследования инцидента с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

"Мы несколько раз запрашивали Россию предоставить отчет о том, что произошло в Солсбери в марте, и они отвечали посредством умышленных искажений и лжи. Не вижу ничего, что позволяло бы предположить, что что-то изменилось", - сказал чиновник.

Он также подчеркнул, что разыскиваемые Лондоном россияне - Александр Петров и Руслан Боширов - на самом деле якобы являются сотрудниками военной разведки РФ, передает агентство Reuters.

Напомним, что ранее эту информацию уже опровергли на высшем уровне. Так, президент России Владимир Путин заявил, что упомянутые британские властями мужчины являются простыми людьми и не имеют никакого отношения к разведке.

Такие же сведения родственница Скрипалей Виктория предоставила "Комсомольской правде". По ее мнению, Петров и Боширов просто "попали под раздачу".