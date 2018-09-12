2018-09-12T21:18:42+03:00
Спорт

Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»

Английский футболист заявил, что он и его семья не готовы двигаться в этом направлении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Английский футболист Джон ТерриАнглийский футболист Джон ТерриФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывший капитан сборной Англии по футболу, легенда лондонского "Челси", а ныне свободный агент Джон Терри после длительных раздумий отказался переходить в московский "Спартак". Об этом сам спортсмен написал у себя на странице в социальных сетях.

Терри рассказал, что принял такое решение после обсуждения ситуации с семьей. Он признался, что пока просто не готов двигаться в этом направлении.

"Хотел бы воспользоваться возможностью, чтобы поблагодарить "Спартак". Хочу пожелать клубу и его болельщикам всего хорошего в сезоне. Это амбициозный клуб, и я очень впечатлён их профессионализмом. Желаю "Спартаку" удачи", - написал 37-летний защитник в своём Instagram.

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Джон Терри отказался переходить в Спартак
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Напомним, что московский клуб заинтересовался Терри после того, как Самуэль Жиго получил серьезную травму во время матча против питерского "Зенита".

Сначала шансы на переход англичанина в "Спартак" оценивали позитивно - он успешно прошел медосмотр в римской клинике и даже оформил российскую визу, а после неожиданно попросил время на раздумье, сообщает сайт kp.ru.

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