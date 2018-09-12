2018-09-12T21:54:30+03:00
Политика

Япония и США испытали систему ПРО Aegis морского базирования

Выпущенный с эсминца Atago самолет успешно перехватил ракету над Тихим океаном
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Система ПРО Aegis‍ на американском кораблеСистема ПРО Aegis‍ на американском кораблеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

США совместно с Японией провели успешное испытание комплекса противоракетной обороны Aegis морского базирования. Такое заявление сделали в пресс-службе агентства по ПРО министерства обороны Соединенных Штатов.

Известно, что разделяющая баллистическая ракета была выпущена с полигона Баркинг-Сэндз на гавайском острове Кауаи в 11:37 по мск в среду,12 сентября, и перехвачена над акваторией Тихого моря японским ракетным эсминцем Atago.

Отмечается, что установленная на самолете система ПРО оперативно выработала решение на управление огнем и выпустила противоракету SM-3 модификации Block IB, которая успешно поразила мишень.

"Нынешнее успешное испытание представляет собой важную веху в проверке возможностей модернизированного для японских эсминцев комплекса Aegis. Этот успех обеспечивает уверенность в способности Японии нейтрализовывать возникающие в регионе угрозы", - цитирует ТАСС главу агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года американцы уже проводили испытания своего комплекса Aegis, однако тогда все прошло неудачно. Запущенная с наземной установки ракета так и не смогла поразить цель.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вещи пропавшего в Норвегии соратника Ассанжа нашли плавающими в море
Стали известны цены на новые iPhone в России
Россия обвинила США в препятствовании реализации иранского соглашения
Джон Терри отказался переходить в московский «Спартак»
Великобритания обвинила Россию в искажении данных по делу Скрипалей
Цена нефти марки Brent превысила 80 долларов за баррель
Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в американские выборы
Американские ученые намерены победить рак голоданием
Климкин заявил, что Украина не возобновит поставки воды в российский Крым
В Индии воры стащили из музея золотой ланч-бокс и поели из него
Нетаньяху заявил, что Европа слишком мягка по отношению к Ирану
"Курва!": Украинская писательница взбесилась из-за учебника русского языка
Власти Москвы задумались о введении туристического сбора в столице
В суд Швеции поступил иск против "Северного потока-2"
МВД ДНР опубликовало фото разыскиваемого по делу об убийстве Захарченко