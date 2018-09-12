Япония и США испытали систему ПРО Aegis морского базирования

СЕГОДНЯ 21:54 2018-09-12T21:54:30+03:00

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США совместно с Японией провели успешное испытание комплекса противоракетной обороны Aegis морского базирования. Такое заявление сделали в пресс-службе агентства по ПРО министерства обороны Соединенных Штатов.

Известно, что разделяющая баллистическая ракета была выпущена с полигона Баркинг-Сэндз на гавайском острове Кауаи в 11:37 по мск в среду,12 сентября, и перехвачена над акваторией Тихого моря японским ракетным эсминцем Atago.

Отмечается, что установленная на самолете система ПРО оперативно выработала решение на управление огнем и выпустила противоракету SM-3 модификации Block IB, которая успешно поразила мишень.

"Нынешнее успешное испытание представляет собой важную веху в проверке возможностей модернизированного для японских эсминцев комплекса Aegis. Этот успех обеспечивает уверенность в способности Японии нейтрализовывать возникающие в регионе угрозы", - цитирует ТАСС главу агентства по ПРО генерал-лейтенанта Сэма Гривза.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в январе этого года американцы уже проводили испытания своего комплекса Aegis, однако тогда все прошло неудачно. Запущенная с наземной установки ракета так и не смогла поразить цель.