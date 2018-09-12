Число жертв наезда автомобиля на толпу в Китае возросло до девяти
Число жертв наезда внедорожника на толпу пешеходов в китайском городе Хэндун увеличилось до девяти человек. Такие данные приводят власти провинции Хунань.
Сайт kp.ru писал о том, что страшная авария произошла на площади Биньцзян в эту среду, 12 августа. Водитель красного внедорожника Land Rover съехал на обочину, влетев прямо в толпу.
По последним данным, травмы получили 43 человека. Многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.
Сам виновник инцидента уже задержан. Им оказался 54-летний местный житель по имени Янг Дзянюн. Ранее мужчина уже был судим за нападения, поджоги и преступления, связанные с наркотиками.
Между тем, власти пока не рассматривают случившееся как теракт. В заявлении местных органов власти этот случай описывается как "преднамеренный наезд с целью травмировать", передает BBC.
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