2018-09-12T22:59:53+03:00
Происшествия

Число жертв наезда автомобиля на толпу в Китае возросло до девяти‍

В больницах также оказались десятки пострадавших, состояние многих из которых оценивается как тяжелое
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Полиция уже задержала виновника аварииПолиция уже задержала виновника аварииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Число жертв наезда внедорожника на толпу пешеходов в китайском городе Хэндун увеличилось до девяти человек. Такие данные приводят власти провинции Хунань.

Сайт kp.ru писал о том, что страшная авария произошла на площади Биньцзян в эту среду, 12 августа. Водитель красного внедорожника Land Rover съехал на обочину, влетев прямо в толпу.

По последним данным, травмы получили 43 человека. Многие из них находятся в больницах в тяжелом состоянии.

Сам виновник инцидента уже задержан. Им оказался 54-летний местный житель по имени Янг Дзянюн. Ранее мужчина уже был судим за нападения, поджоги и преступления, связанные с наркотиками.

Между тем, власти пока не рассматривают случившееся как теракт. В заявлении местных органов власти этот случай описывается как "преднамеренный наезд с целью травмировать", передает BBC.

Внедорожник протаранил толпу в Китае.Три человека погибли, более 40 пострадали

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