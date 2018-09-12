2018-09-12T23:45:36+03:00
Звезды

Генри Кавилл повесил на гвоздь плащ Супермена

Актер разорвал отношения с киностудией Warner Bros
Галина СЕРОВА
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СуперменСуперменФото: кадр из фильма
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Британский актер Генри Кавилл больше не будет играть Супермена. Он исполнил роль спергероя в трех фильмах, но теперь намерен уйти из франшизы.

Случилось это после того, как в Warner Bros предложили Кавиллу сыграть камео Супермена в фильме "Шазам!". Переговоры не увенчались успехом, и студия решила найти другого актера. Также одной из причин отказа является напряженный график Кавилла.

«Супермен — как Джеймс Бонд, в конце концов всегда приходится искать нового актера», — поделились источники из киностудии.

Недавно стало известно, что Кавилл согласился на роль Ведьмака в одноименном сериале.

"Мой новый почтовый адрес: Геральт, посредник Весемир, Каэр Морхен, долина Каэр Морхен, Херч, Каэдвен. Пожалуйста, обратите внимание, я редко там бываю. Монстр убивает то, что есть. Итак, ответов будет мало", - написал актер в соцсетях.

Одна из создателей сериала, Лорен Хиссрич, тут же подтвердила информацию: "Он Геральт и всегда им был. Сначала у меня не было команды сценаристов и самих сценариев — только одобрение студии и море энтузиазма. Встреча прошла четыре месяца назад — с тех пор я не забывала, сколько страсти в нем тогда увидела. С большим волнением приветствую Генри Кавилла в семье "Ведьмака".

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