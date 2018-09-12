В США россиянин в суде признал себя виновным по обвинению в хакерстве

12 Сент. 23:46 2018-09-12T23:48:00+03:00

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В американском города Хартфорде штата Коннектикут состоялись слушания по делу гражданина России Петра Левашова, которого власти США обвинили в киберпреступлениях. Как сообщило Министерство юстиции, россиянин признал свою вину.

По данным ведомства, заседание вел окружной судья Роберт Чатинги. Левашов признал себя виновным в одном преступном эпизоде по статье "нанесение ущерба защищенному персональному компьютеру", в одном эпизоде по статье о преступном сговоре, а также по одному пункту мошенничества и одному пункту кражи персональных данных с отягчающими обстоятельствами.

Теперь речь идет о том, какое наказание получит россиянин. Приговор Левашову вынесут только 6 сентября 2019 года. В течение этого года гражданин РФ будет оставаться под стражей в американской тюрьме, передает РИА Новости.

Как рассказывал сайт kp.ru,Левашова задержали в Барселоне в апреле 2017 года по запросу США. Минюст США заявил, что мужчина причастен к созданию сети компьютеров Kelihos, которая занималась сбором данных и распространением спама. Хакеры атаковали компьютеры с операционной системой Microsoft Windows и собирали информацию об их владельцах и других людях.

В октябре преошлого года суд в Испании одобрил выдачу россиянина Соединенным Штатам. А в феврале этого года его экстрадировали в штаты.