2018-09-13T01:55:48+03:00
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Рыбаки забили около двухсот белобоких дельфинов на Фарерских островах

Вода у берегов деревушки Хвалвик окрасилась в красный цвет от крови убитых животных [фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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Убийство дельфинов у деревни Хвалвик на острове Стреймой.Убийство дельфинов у деревни Хвалвик на острове Стреймой.Фото: СОЦСЕТИ
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Около двухсот белобоких дельфинов и черных дельфинов были убиты 11 сентября рыбаками на Фарерских островах, входящих в состав Королевства Дании. Фото жестокой бойни в сеть выложила благотворительная организация Sea Shepherd.

"Всего несколько часов назад фарерским китобоям удалось привести на пляж и зарезать до 190 белых дельфинов и пилотов в городе Хвалвик, в северной части датского архипелага", - говорится на странице организации в Facebook.

Это 11 охота на китов в сезоне 2018 года Фото: СОЦСЕТИ

Это 11 охота на китов в сезоне 2018 годаФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

На кадрах, опубликованных защитниками животных, островитяне находятся в воде, убивают дельфинов, перерезая ножами им шеи. Вода вокруг становится все более красной. В этом сезоне это 11-я бойня морских животных на архипелаге.

Как пишет газта Daily Mail, на Фарерских островах, где суровый климат и почти ничего не растет, охота на китов и дельфинов разрешена. Правд по закону, убивать их можно только специальным инструментом, который не причиняет животным лишних страданий. Но на фото защитников природы видно, что рыбаки используют обычные ножи, а животные медленно умирают в воде, истекая кровью.

Не все китобои используют специальное оружие, которым можно охотится на дельфинов. У многих в руках обычные ножи Фото: СОЦСЕТИ

Не все китобои используют специальное оружие, которым можно охотится на дельфинов. У многих в руках обычные ножиФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

Ежегодно за сезон на Фарерских островах убивают около 800 белобоких и черных дельфинов. Защитники животных выступают против убийства, но местные власти заверяют, что охота на китов - давняя традиция, являющаяся неотъемлемой частью жизни населения архипелага, без которой людям не выжить.

Дельфины умирали, истекая кровью Фото: СОЦСЕТИ

Дельфины умирали, истекая кровьюФото: СОЦСЕТИ

Фото: СОЦСЕТИ

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