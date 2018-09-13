Президент «Анжи» высказался о конфликте Нурмаговедова с Тимати
Президент футбольного клуба "Анжи" Осман Кадиев встал на сторону абсолютного чемпиона в легком весе в боях смешанных боевых искусств, российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова в конфликте с рэпером Тимати.
«Рэп-концерты в Дагестане? Абсолютно не нужны. У нас есть, кого слушать и кому слушать. У нас другая культура», - цитирует слова Кадиева "Матч ТВ".
Совладелец клуба подчеркнул, что высказывает свое личное мнение, а не позицию руководителя ФК. Он также осудил навязывание чужой культуры и чужого мнения.
«Кому нравится рэп, пусть поступают так же: едут туда, где выступают Крид и другие исполнители этого направления. А навязывать нам полуголых людей и матерщину со сцены не нужно», сказал Кадиев.
Как сообщал сайт kp.ru, Егор Крид отменил выступление в Махачкале после того, как в его адрес начали поступать угрозы. Нурмагомедов на это отреагировал словами "Невелика потеря".
После этого Тимати упрекнул спортсмена в навязывании своего мнения фантам. На это Нурмагомедов жестко ответил рэперу в соцсетях.