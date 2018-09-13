Участник акций Pussy Riot Верзилов попал в больницу

СЕГОДНЯ 03:11 2018-09-13T03:11:23+03:00

Петр Верзилов на поле во время финального матча ЧМ – 2018. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Родственники смогут увидеться с активистом только утром

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Лидер арт-группы «Война» Петр Верзилов экстренно госпитализирован в токсикологическую реанимацию в Москве. Об этом сообщила бывшая участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

По ее словам, Верзилова отвезли в токсико-реанимационное отделение городской клинической больницы имени Бахрушиных в Сокольниках.

«Мне сказали, что его родственникам разрешат с ним увидеться только утром», - рассказала Алехина ТАСС.

Верзилов – участник акций Pussy Riot и арт-группы «Война», издатель интернет-СМИ «Медиазона». Вместе с тремя активистками Pussy Riot выбежал на поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу. Участники акции были одеты в полицейскую форму.

25 июля 2018 года Мировой суд оштрафовал на 1,5 тысячи рублей Петра Верзилова за незаконное ношение полицейской формы, сам Верзилов не признал свою вину