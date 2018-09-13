Трамп разъяснил значимость подписанного указа о санкциях за вмешательство в выборы

СЕГОДНЯ 04:13 2018-09-13T04:13:49+03:00

Глава США назвал принятые им для защиты выборов меры самыми жесткими в истории страны

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Указ о введении санкций в отношении лиц, подозреваемых во вмешательстве в американские выборы дает американскому народу уверенность том, что государство защитит демократию. Об этом говорится в заявлении президента ШСА Дональда Трампа, распространенном его пресс-службой.

Глава государства отметил, что подписанный им документ стал «новой строкой в историю введения самых жестких мер на сегодня», которые принимались когда-либо президентами США «ради защиты избирательной системы».

Трамп уверен, что этот документ показывает американцам в преддверии промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, что власти «неустанно работают, чтобы гарантировать безопасность демократии от иностранных угроз», передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 12 сентября президент Соединенных Штатов подписал исполнительный указ, которые предусматривает введение односторонних санкций за вмешательство в американские выборы. Согласно документу, под ограничительные меры могут попасть не только организации, но и конкретные лица.